Ibrahimovic, un post lockdown stratosferico: solo CR7 meglio di lui

Zlatan Ibrahimovic è in un momento di forma pazzesco, trascinando a suon di gol il Milan. E i suoi numeri post lockdown sono da paura

Uomo copertina del Milan primo in classifica, Zlatan Ibrahimovic sta vivendo un momento di forma pazzesco. Capocannoniere con 7 gol in campionato, dove è andato in gol in tutte le gare giocate e dove ha la 2° miglior media voto nel mese di Ottobre. Il tutto a 39 anni e con una pausa per positività al Covid-19.

I suoi numeri post lockdown sono mostruosi: 14 gol realizzati, meglio di lui solo Cristiano Ronaldo. Lo svedese ha inoltre servito ben 7 assist.