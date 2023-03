Ibrahimovic: «Devo preparare la squadra nel miglior modo»

Zlatan Ibrahimovic parla così della sua assenza nella lista Champions League nel post partita di Udinese-Milan

«Rabbia no, ognuno vuol giocare in Champions. Quando è arrivato il momento di mettere i nomi in lista non ero pronto. Rispetto la scelta, ora preparo la squadra nel miglior modo, le sto vicino e faccio quello che posso fare. Ho fiducia nella squadra e faranno bene col Napoli.»