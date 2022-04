Ibrahimovic, Tuttosport: sempre più traballante. Può dire addio

Ibrahimovic, Tuttosport: sempre più traballante. Lo svedese potrebbe anche dire addio a fine stagione

Tuttosport parla così del futuro di Ibrahimovic: l’infortunio è allo stesso ginocchio sottoposto a un’operazione di pulizia un anno fa. All’epoca non gli sono bastati tre mesi, dopo l’intervento, per tornare in campo. Al momento non c’ nessun indizio che indichi lo svedese nuovamente sotto i ferri, ma se il problema si è riproposto, qualche domanda bisognerebbe cominciare a porsela.

Senza Mondiale, per il futuro, Ibrahimovic ha un grosso stimolo in meno. Le condizioni fisiche sempre più traballanti potrebbero convincerlo a smettere alla fine di questa stagione.