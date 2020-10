Zlatan Ibrahimovic si è soffermato sulla prestazione di Rafael Leao, l’attaccante portoghese ha rifinito l’assist del 2-0 contro l’Inter

Intervenuto a Sky Sport nel post-derby, Zlatan Ibrahimovic si è anche soffermato sulla prestazione di Rafael Leao autore dell’assist del 2-0 rossonero. Ecco le sue parole:

«Molto bene, ha un talento grandissimo, siamo qua per aiutarlo, dipende da lui. Sta facendo grandi cose in campo, è disponibile a sacrificarsi per crescere. Oggi ha giocato alla grande, ha un gran fisico, quasi meglio del mio. Deve capire che gioca nel Milan e qui non c’è mai pazienza. Pensiamo una partita alla volta, che deve essere come una finale».