Ibrahimovic saggio: «Questo è il mio consiglio ai giovani»

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato qualche dichiarazione ai canali ufficiali della UEFA. Le parole del campione svedese.

CONSIGLI AI GIOVANI – «Si dice sempre “Che consiglio daresti a un bambino?” e di solito la risposta è “Credi in te stesso, sii felice e non mollare mai”, o qualcosa di simile. È facile dirlo, ma farlo è la parte più difficile. Circondarsi di persone positive, di energia positiva, aiuta molto perché rende le cose più facili. Quando hai persone negative intorno a te, ti trascinano giù. È come se non volessero che tu abbia successo. Quindi il mio consiglio è: “È facile e tutto è possibile, ma dipende da te».