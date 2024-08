Ibrahimovic RIVELA su Mourinho: «Ti manipola, sa come entrarti nella testa! Riusciva a fare questa COSA»

Zlatan Ibrahimovic ha concesso una lunga intervista ai microfoni del The Athletic dove ha parlato anche del suo rapporto con Mourinho

Durante un’intervista rilasciata al The Athletic, l’ex calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo rapporto con José Mourinho.

RIGUARDO MOURINHO – «José era una macchina, riusciva a portarti al tuo massimo. E’ quel tipo di persona lì, ti manipola perché sa come entrare nella tua testa. Sa come trattarti indipendentemente dal livello che hai. Mi ricorda un po’ Capello ma in una versione più nuova. Disciplina, duro lavoro, intensità. Non uno dai modi soft ed è così che mi piace. Mi ha ricordato le mie origini, la mia famiglia era severa».

