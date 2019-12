Ibrahimovic, Pescara annuncia l’addio: matrimonio virtuale terminato

Anzitempo il Pescara aveva simpaticamente annunciato l’arrivo di Ibrahimovic nel club abruzzese attraverso un tweet dall’account ufficiale della società.

Dopo le notizie di ieri di Ibrahimovic ormai in dirittura di arrivo al Milan, il club abruzzese annuncia l’addio al matrimonio virtuale con lo svedese sempre attraverso Twitter: «Grazie di tutto Ibra!»

GRAZIE PER TUTTO #IBRA!

THANK YOU FOR EVERYTHING! 🙏🏻#AmoPescara | #Ibrahimovic pic.twitter.com/YMgLT1y5h2

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) December 26, 2019