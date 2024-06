Zirkzee Milan, Ibrahimovic RIVELA: «Le voci che girano sono REALTÀ. Poi…». Le parole di Zlatan in conferenza stampa

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa davanti ai media. Di seguito le sue parole in merito al calciomercato Milan e in particolare di Joshua Zirkzee:

PAROLE – «Se parliamo di squadra, se guardiamo un anno fa, dove i miei colleghi han fatto un grande lavoro portando 12 giocatori con un grande mercato, la strategia era mettere la base. Questo mercato sarà più di dettagli per migliorare la squadra e il ruolo in campo. Uno di questi è il numero 9, dopo che Olivier è libero. C’è Jovic ma c’è spazio per un altro. È un ruolo che cerchiamo. Zirkzee è un giocatore forte, ha potenzialità, ha fatto una grande stagione. Le voci che girano sono realtà. Non mi piace paragonare i giocatori, lui gioca molto bene. Arriva da scuola Olanda come me. Poi se è un altro Ibra o no non lo so…».