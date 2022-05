Ibrahimovic, nella giornata di domani altro lancio dei suoi NFT: i dettagli

Nella giornata di domani partirà l’asta per acquistare gli Nft di Zlatan Ibrahimovic, campione del Milan. Tutti i dettagli

Come riporta dal Corriere nella giornata di domani giovedì 12 maggio, dalle 18, partirà l’asta per acquistare gli Nft di Zlatan Ibrahimovic. Le opere digitali prendono spunto dall’ultimo libro di Zlatan “Adrenaline” e sono stati creati da tre artisti – Giovanni Motta, Davide Petraroli ed Eskalator.

Alle 16.30 di domani i tre citati presiederanno un evento online, solo audio, in cui presenteranno i loro lavori insieme ai curatori del progetto The Laws of Adrenaline Elisa Gusella e Alessandro Brunello. Gli Nft potranno essere acquistati sulla piattaforma Markersplace.