Ibrahimovic Milan, Sabatini PERPLESSO: «Poteva partire domenica mattina!». E BASTONA Leao e Theo Hernandez

Ibrahimovic-Milan, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha criticato la scelta di andare in ferie dello svedese e non solo: le dichiarazioni

Intervenuto a Pressing, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Quello che hanno fatto è un gesto gravissimo, inqualificabile, da chiarimento. Se li punisci per la gara di Parma, li devi punire durante quella partita. Se non li fai giocare alla partita dopo, fai capire anche che non si sono allenati bene. E’ controproducente tutta la gestione della situazione. E la società non c’è. Ma poi perchè Ibrahimovic deve andare in vacanza il sabato di Lazio-Milan? Parti la domenica mattina…».