Ibrahimovic Milan, cosa manca per il ritorno dell’ex attaccante svedese in rossonero: c’è un nodo da sciogliere

In queste settimane ci sono stati frequenti contatti tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per parlare di un possibile ritorno in rossonero dell’ex attaccante. C’è ancora un nodo da sciogliere ed è quello relativo al ruolo.

Bisogna capire bene quale possa essere la mansione più corretta per lui, una presenza comunque ingombrante nello spogliatoio, una figura intermedia di collante tra club e calciatori. A riportarlo è Calciomercato.com.