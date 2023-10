Ibrahimovic torna al Milan? Colloqui positivi, cosa manca per la fumata bianca per il ritorno in società dello svedese

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata soprattutto sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan nelle nuove vesti di dirigenti. I colloqui ci sono stati e hanno dato esito tutto sommato positivo.

La proposta del Milan è lì sul tavolo: cosa manca dunque per la fumata bianca? La palla passa ora nelle mani dello stesso ex attaccante, che dovrà prendere una decisione in merito. Il Milan lo aspetta.