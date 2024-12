Ibrahimovic Milan, aneddoto da Milanello! Lo svedese non indietreggia, messaggio chiaro a Fonseca e alla squadra

Ibrahimovic Milan, spunta l’aneddoto da Milanello: lo svedese crede ancora nella stagione rossonera e ha caricato tecnico e squadra

Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan, ieri pomeriggio ha assistito alla seduta pomeridiana della squadra a Milanello. Nessun discorso al gruppo, ma solo un saluto ai giocatori ai quali singolarmente lo svedese ha indirizzato parole di incoraggiamento e di stimolo. Naturalmente il senior advisor di RedBird ha parlato anche con Fonseca nel quale la società continua ad avere fiducia a dispetto di un salto di qualità che in campionato continua a non arrivare. A Bergamo, venerdì scorso, l’ennesima occasione sprecata che certo non ha fatto piacere né a Zlatan né agli altri dirigenti di via Aldo Rossi. Ibra sa bene che con sei squadre davanti, e uno svantaggio di dodici punti rispetto all’Atalanta capolista, vincere lo scudetto è quasi utopia. Al tempo stesso, però, la stagione non è ancora a metà e le ambizioni devono restare alte.

Ecco perché a turno Ibra, Moncada e Furlani si alternano a Milanello per far sentire il loro appoggio alla squadra. I giorni che porteranno alla festa per il compleanno numero 125 prevista domenica sera prima di Milan-Genoa (lunedì il compleanno vero e proprio con una festa in città alla quale parteciperanno anche ospiti vip) vanno vissuti con ancora più concentrazione e attenzione. L’ex attaccante e gli altri manager si aspettano un pronto riscatto da parte di Hernandez e compagni domani sera contro la Stella Rossa e poi… il bis in campionato. Su questo tasto nessuna deroga. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.