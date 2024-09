Ibrahimovic Milan, Serafini SPIEGA: «Tutto va in DISCUSSIONE per questo motivo, ha un ruolo…». Le sue dichiarazioni

Le parole di Luca Serafini, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, sulle polemiche del mondo Milan legate all’assenza di Zlatan Ibrahimovic.

SERAFINI SU IBRAHIMOVIC – «La visione che si ha da fuori di fronte a questo scempio di risultati è di mettere tutto discussione, compreso il ruolo di Ibrahimovic da dirigente. Quando fai 2 punti in 3 partite e sei il Milan, tutto va in discussione. Anche l’ufficio stampa… Non è una questione di Ibrahimovic. Certo che lui ha un ruolo diverso e più importante, però a tutti livelli si è sotto esame».