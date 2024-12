Ibrahimovic Milan, che attacco di Criscitiello: «Avevi Conte e De Zerbi sotto casa». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Michele Criscitiello – a Sportitalia – ha criticato duramente l’operato della società Milan. Nella giornata di ieri, Paulo Fonseca, è stato sollevato dall’incarico di allenatore.

LE PAROLE – «Se in estate hai Conte o De Zerbi sotto Casa Milan e scegli Fonseca significa che non conosci la Serie A e non conosci il valore del Milan. Conceiçao, quando la toppa è peggio del buco».