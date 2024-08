Ibrahimovic Milan, da PADRE in FIGLIO con l’Udinese nel DESTINO: la particolare CURIOSITÀ sui gol dei due attaccanti svedesi

Una giornata da ricordare per l’intera famiglia Ibrahimovic: mentre Zlatan non era presente ad assistere alla prima gara stagionale della Primavera, suo figlio apriva le marcature per la squadra di Guidi nel match contro l’Udinese.

Il destino in questo caso bussa alla porta: l’ultima rete con la maglia del Milan di Zlatan era arrivata proprio contro l’Udinese. Maximilian segna invece la sua prima rete con la Primavera rossonera contro i friulani (al termine del match realizzerà addirittura una doppietta).