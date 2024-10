Ibrahimovic Milan, la rivelazione: «La sua non presenza a Milanello inizia a pesare». L’aria è tesa in casa rossonera. Cosa succede

In casa Milan l’aria è tesa per la partenza a rilento tra Serie A e Champions League, per qualche atteggiamento fuori dai canoni di alcuni e giocatori ma anche per la non presenza costante di un totem come Ibrahimovic a Milanello.

Come svelato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, infatti, anche la questione dell’assenteismo del dirigente svedese inizia a pesare nell’economia dei rossoneri.