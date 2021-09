Il Milan si aggrappa ad Ibrahimovic: i possibili scenari in vista della Lazio

Con Giroud alle prese con il Covid, contro la Lazio il Milan punterà sul rientro di Ibrahimovic. Ecco le possibili soluzioni per Pioli

La supercoppia Ibrahimovic Giroud dovrà aspettare. Sè nelle prime uscite del Milan l’imbossibilità era stata dara dall’infortunio dello svedese ora la positività al Covid del francese ha azzerato nuovamente le possibilità di sperimentare il duo insieme a Milanello e rimanda inevitabilmente l’appuntamento a data da destinarsi.

Ora in vista della gara di San Siro contro la Lazio, sorge spontaneo il dubbio: chi schiererà Pioli in attacco? Il giovane Pellegri contro il Cagliari non è stato preso in considerazione perchè deve recuperare la forma migliore, Rebic e Leao anche nella scorsa stagione hanno dimostrato di non essere all’altezza nel ruolo di prima punta. Non resta che affidarsi al ritorno di Ibrahimovic. Dopo così tanto tempo ai box, lo svedese non potrà essere subito al 100% della forma, ma la positività al Covid di Olivier Giroud lo costringerà ad affrettare un po’ i tempi del rientro in campo. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono due scenari possibili: o brucia le tappe e gioca titolare già contro la Lazio oppure l’ipotesi più logica è che giochi uno spezzone di partita contro i biancocelesti e poi parta dal primo minuto contro il Liverpool in Champions League.