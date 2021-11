Ibrahimovic Milan: doppietta invana. Ecco quando accadde l’ultima volta

Ibrahimovic Milan: lo svedese prova a rimettere i suoi in carreggiata ma questa volta non ci riesce. Ecco quando accadde l’ultima volta

Non è una cosa solita vedere Ibrahimovic segnare una doppietta ma non riuscire a portare a casa la vittoria per il Milan. Ieri lo svedese ha provato a riequilibrare le cose ma non è servito.

L’ultima volta che Ibra fece due gol ma non arrivò la vittoria, fu l’ottobre del 2020: Milan Roma 3-3. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, anche quella volta ci fu lo zampino nei gol subiti di Ciprian Tatarusanu.