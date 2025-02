Ibrahimovic commenta la corsa al quarto posto: il Milan insegue le concorrenti

Condividi via email

Conferenza stampa Ibrahimovic: il Senior Advisor del Milan presenta la gara di domani in Champions League contro il Feyenoord

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani in Champions League contro il Feyenoord.

CORSA AL QUARTO POSTO – «Ogni settimana i risultati cambiano. Noi siamo concentrati su di noi. Pensiamo una partita alla volte, come se tutte fossero una finale. Secondo me chi sta davanti a noi sta facendo di tutto per esserci, sarà una battaglia fra tutti, fino all’ultimo. Tutti sono pericolosi, dobbiamo battere tutti».