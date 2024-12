Ibrahimovic Milan, lo svedese scende in campo! L’ha detto a Fonseca, il tecnico può esultare

Ibrahimovic Milan, il dirigente ha tranquillizzato Fonseca dopo lo sfogo del tecnico: il portoghese ha totale carta bianca

Come riferito da calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic ha avuto un importante chiarimento con Paulo Fonseca, tecnico del Milan:

PAROLE – «I due si sono parlati in maniera pacata e serena, dato che le parole di Fonseca vengono viste dalla dirigenza come una necessità per cercare di alzare il livello della squadra e che fanno parte delle mansioni e della strategia dell’allenatore per dare una scossa ai calciatori. L’allenatore ha spiegato le motivazioni dello sfogo, che ha lasciato qualche strascico nell’ambiente rossonero. Dunque non è andato in scena un confronto a Milanello tra tecnico, dirigenza e squadra: ieri il mister rossonero ha avuto modo di incontrarsi con qualche singolo calciatore per parlare della gara, mentre un meeting a voce con tutta la rosa potrebbe avvenire nella giornata di oggi».