Ibrahimovic Milan, Capello sorprende: sullo svedese l’ha detto veramente!

Ibrahimovic Milan, Capello sorprende sul dirigente svedese: assenza da Milanello assist per Fonseca. Le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex Milan, ha parlato così di Ibrahimovic:

PAROLE – «Non entro nel merito. Mi è capitato di chiedere in tv a Ibra quale fosse di preciso il suo ruolo, perché non era chiarissimo e non solo a me. Lui ha risposto semplicemente: ‘Io sono il boss’. E allora, se comanda, deciderà di par suo. Se l’assenza dello svedese potrebbe essere letta come volontà di lasciare campo libero a Fonseca? Ecco, questa è una chiave interpretativa che mi piace e sarei d’accordo se Ibra avesse agito con questo intento. Non può essere sempre la società ad alzare la voce, altrimenti il tecnico fa la figura della bella statuina, perdendo credibilità di fronte ai calciatori. Fonseca invece, usando anche parole colorite, ha reso noto che da ora in poi non guarderà in faccia a nessuno. Un messaggio che serviva a questo Milan, almeno da quanto ho potuto intuire da fuori. E forse pure all’allenatore stesso, per pretendere con una certa autorevolezza dai suoi quello che ha in mente».