Ibrahimovic Milan, l’ATTACCO di Biasin: «Usa i rossoneri come VETRINA per il proprio ego. Allenatore? Se salta Fonseca arriva LUI»

Ibrahimovic-Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha criticato duramente Zlatan Ibrahimovic e non solo: le dichiarazioni

Dalle colonne di TMW, Fabrizio Biasin ha dichiarato:

PAROLE – «Milan piegato dal Liverpool ben oltre l’1-3 finale. E non è tanto una questione di prestazione dei singoli, semmai di impostazione tattica. Il Milan fin qui si è consegnato ai suoi avversari, eccezion fatta per il match col Venezia che, però, è riuscito a fare tatticamente peggio. Una squadra può avere i giocatori più forti del mondo, ma se sceglie un’impostazione così azzardata è destinata a soccombere anche con avversarie sulla carta piu deboli. E figuriamoci con questo Liverpool. Ecco, ieri nel giro di poche ore la Juve ha gioca una gran partita, il Milan decisamente no. E la Juve è guidata da un tecnico che con un po’ di solerzia poteva essere proprio del Milan. Questo è il più grande merito della dirigenza bianconera e la più grande mancanza di quella rossonera. s/1 Occhio ad Allegri. Ps/2. “Quando il leone va via i gatti si avvicinano, quando leone torna i gatti spariscono e non mi riferisco alla squadra. Io lavoro sempre, sono sempre presente, sono andato via qualche giorno solo per motivi personali. Il ruolo è semplice: comando io, sono io il boss e gli altri lavorano per me. Così parlò Ibrahimovic prima del match: strategicamente una scelta sbagliata (se proprio devi, fallo nel post partita dopo aver pesato il risultato), formalmente anche peggio. Il Milan non è una vetrina per dar sfogo al proprio ego, soprattutto in questo momento ha bisogno di fatti, certamente non di slogan».