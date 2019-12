Ibra-Leao: il campione al servizio del talento, che accadrà?

Coppia da non sottovalutare quella tra lo svedese e il giovane portoghese, Pioli scalda i motori e prepara la formazione

L’arrivo di Ibrahimovic di certo ha ridato una scossa importante a tutto l’ambiente. Il giocatore come ha dichiarato lui stesso, è motivato al massimo con l’obiettivo di riportare in alto il Milan. Con i giovani potrebbe di certo fare un grande lavoro. A partire da Leao, a cui il talento non manca ma serve continuità.

Piatek: il polacco in panchina? Parola a mister Pioli

La maglia da titolare ora è in bilico anche per lui. Piatek ha deluso in questa stagione per il momento, il nuovo arrivo Ibrahimović potrebbe essere importante anche per il polacco. C’è bisogno di più motivazione e grinta li davanti. Il rischio panchina c’è.