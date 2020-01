Conferenza Pioli: Le prime parole di Ibra? “Mister io faccio giocatore”

Nella conferenza stampa pre Cagliari-Milan di oggi, Pioli risponde così a una domanda sul carisma di Zlatan Ibrahimovic

Durante la conferenza stampa al tecnico del Milan Stefano Pioli è stata posta una domanda riguardo alla possibilità di essere condizionato in qualche scelta tecnica dal fuoriclasse svedese e se talvolta, grazie al suo carisma e alla sua esperienza, lo stesso centravanti possa essere utile con qualche consiglio.

Ecco le parole del mister: «Ibra la prima cosa che mi ha detto è stata: “Io faccio giocatore” e lui sta facendo il giocatore mentre io faccio l’allenatore.»

Sullo svedese aggiunge anche: «Con Ibra c’è un rapporto di dialogo continuo, non si allena da tempo, è un campione, è un valore aggiunto, va messo nelle condizioni per rendere al meglio. è stato il giocatore che abbiamo preso per far crescere la squadra, è al centro del progetto».