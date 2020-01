Ibrahimovic ha fissato gli obiettivi stagionali per il suo ritorno al Milan: la Coppa Italia manca alla sua bacheca

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa anche degli obiettivi stagionali per il suo Milan:

«Quando si inizia un campionato l’obiettivo è sempre quello di vincere qualcosa. Oggi vengo a metà stagione e proveremo a fare di tutto per vincere anche la Coppa Italia. L’obiettivo primario però è quello di aiutare la squadra e alzare il livello mentale in campo. Qua in 5-6 mesi proverò a fare di tutto per aiutare». Proprio la sfida di Tim Cup contro la Spal potrebbe essere la prima gara che lo svedese giocherà da titolare in questa sua second avventura in rossonero.