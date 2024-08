Ibrahimovic CONFESSA: «Cardinale vuole che spendiamo di più, gli ho detto no! Ecco perchè»

Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Emerson Royal. Ecco cosa ha detto su Cardinale

Le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Emerson Royal come nuovo giocatore del Milan. Ecco cosa ha detto su Cardinale:

CARDINALE – «Cardinale è in città, abbiamo parlato di varie cose, niente di nuovo. Vuole che si spenda di più ma io dico di no perché bisogna spendere il giusto. Spendiamo quello che serve per rinforzare»

LA CONFERENZA INTEGRALE DI ZLATAN IBRAHIMOVIC