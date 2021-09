Ibrahimovic punta la Lazio: un dato può convincere Pioli a schierarlo

Zlatan Ibrahimovic scalpita per una maglia nel match contro la Lazio. Un dato può convincere Pioli a schierarlo dal primo minuto

C’è anche Zlatan Ibrahimovic per una maglia nel match tra Milan e Lazio. Stefano Pioli non vuole, però, forzare il rientro dell’attaccante svedese, in vista anche del match contro l’Atletico Madrid in Champions.

Un dato, però, potrebbe fa riconsiderare al tecnico rossonero l’impiego di Zlatan. Con la Lazio, infatti, lo svedese ha segnato ben 8 reti in solo 14 partite disputate in carriera. Numeri da spavento per Ibra.