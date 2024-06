Conte Milan, tutta la VERITÀ a sorpresa di Ibrahimovic: «Non è stato scelto lui come allenatore per questo MOTIVO». Le parole del dirigente rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha spiegato in conferenza stampa il motivo per cui non è stato scelto Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Prima si studiava il tipo di allenatore, il tipo di identità nel suo gioco. Poi quando è uscito Fonseca vuoi conoscere la persona, faccia a faccia. Lì abbiamo avuto feeling, ci ha convinto la sua ambizione, la sua voglia di lavorare e fare bene. Al Milan hai un allenatore non un manager. Su Conte non abbiamo discusso, non era quello che cercavamo».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ZLATAN IBRAHIMOVIC