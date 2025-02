Ibrahimovic in conferenza: «Ci aspettiamo tanto dai nuovi acquisti, devono portare una cosa»

Ibrahimovic in conferenza stampa ha detto la sua sui nuovi acquisti fatti dal Milan nel corso del calciomercato invernale

Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Feyenoord ha parlato dei nuovi acquisti fatti dai rossoneri in fase di calciomercato.

LE SUE PAROLE – «Ci aspettiamo tanto dai nuovi acquisti, Walker ad esempio è un giocatore presente. Non è uno che deve crescere, lui deve portare risultati. Così come Joao, che può anche crescere. Gimenez può crescere e diventare ancora più forte, così come Bondo e Sottil. Il club si aspetta tanto dai nuovi acquisti. Come diceva Galliani, i giocatori devono solo pensare al calcio, al resto ci pensiamo noi. Gimenez è un killer, sta spesso là davanti la porta, ma deve anche correre, col mister se non corri non giochi».