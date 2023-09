Ibrahimovic in società? Cardinale ha le idee chiare! Lo scenario

Ibrahimovic in società? Lui non ha deciso, Cardinale ha le idee chiare. Il pranzo di martedì non sarà l’ultimo incontro

Nel giorno in cui il Milan stava per fare il suo debutto stagionale in Champions League contro il Newcastle, Zlatan Ibrahimovic era a pranzo con Gerry Cardinale.

Secondo quanto scrive QS questa mattina, entrambi sono interessati all’ingresso dello svedese in società. L’offerta per questo ruolo, però, non è ancora arrivata: si attenderanno sviluppi.