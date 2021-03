Ibra, United l’occasione per un incontro speciale: stimolo in più per essere titolare al posto di Rebic, il quale si pone ancora in vantaggio

Tuttosport di questa mattina lo spiega così: "Un incrocio sempre speciale". Il riferimento è ad Ibra e Pogba, entrambi out nella gara di andata per infortunio.

PRESENTI- Domani saranno tutti e due in campo a San Siro. Lo svedese e il francese, come sappiamo hanno giocato insieme al Manchester United, con il quale hanno vinto insieme un’Europa League e tra loro si è creato un bel rapporto di amicizia, sosstenuto dal fatto che Pogba aveva anche difeso Ibra quando era stato accusato di razzismo dopo la lite con Lukaku in Coppa Italia.