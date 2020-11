Ibra, senza Pioli il compito di allenatore in campo: pronto a nuova sfida

Ibra, una nuova sfida per lui nel caso in cui Pioli venisse confermato come positivo, l’allenatore in campo lo sa fare e sarà dunque così

Ibra, una nuova sfida per lui nel caso in cui Pioli venisse confermato come positivo, l’allenatore in campo lo sa fare e sarà dunque così. Intanto per oggi è atteso l’esito della controprova al tampone effettuato ieri da Pioli, nel caso potrebbe saltare tre partite e rientrare a dicembre.

ALLENATORE IN CAMPO- Fino ad ora lo ha fatto ma sempre rispettando le gerarchie con Pioli, per le prossime gare potrebbe anche accollarsi la responsabilità di allenatore in campo, aiutando così in qualche modo Murelli, vice di Pioli, già dalla difficilissima gara del San Paolo, in programma domenica prossima.