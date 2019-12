Ibra, presentazione e debutto tra Sampdoria e Spal: attenzione al numero

Ibra ormai atteso da tutti, passate le feste, il Milan affronterà la Sampdoria in casa, per l’occasione, la presentazione a San Siro

Ibra-Milan, un’operazione ormai vicinissima al traguardo. Questione di dettagli ormai, come spiega Gazzetta dello Sport tutto è pronto per il grande ritorno. Il centravanti arriverà a Milano a metà settimana e la ‘presentazione’ a San Siro dovrebbe essere prevista in occasione della gara dell’Epifania contro la Sampdoria.

ESORDIO IN COPPA- L’esordio dovrebbe avvenire invece in seguito, probabilmente contro la SPAL in Coppa Italia il 15 gennaio. Resta ancora da decidere il numero di maglia, a proposito di dettagli.

DUE LE OPZIONI- Due le opzioni a tal proposito: il 9 in caso di addio di Piatek oppure l’11 di Borini, il quale è fuori dai piani di Pioli e sembra essere destinato all’addio nei prossimi giorni.