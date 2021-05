Ibra, per la gara con il Cagliari si va verso una conferma di quanto visto già prima del match contro il Torino di mercoledì scorso

Lo sapevamo e lo confermiamo: Ibra non ci sarà contro il Cagliari, il suo campionato pare essere finito, ma gli aggiornamenti, come è giusto che sia e come riporta questa mattina Gazzetta dello sport, arrivano costantemente, fino a che non arriverà l'ultimo triplice fischio.

SVEZIA- Diversa la situazione per quanto riguarda l’Europeo con la Svezia: “A torino contro la Juve è uscito per un problema al ginocchio sinistro, non ci sarà per Cagliari ed Atalanta. La Svezia lo aspetta per l’Europeo”. Così il quotidiano di questa mattina.