Ibra è tornato: al Milan tutti hanno ancora bisogno di lui

Ibra è ritornato e al Milan tutti sono contenti: Pioli ha ancora bisogno delle magie dell’intramontabile fenomeno svedese

Zlatan Ibrahimovic c’è. Il classe ’81 è tornato oggi ad allenarsi in gruppo ed è quindi pienamente recuperato per le prossime sfide che attendono il Milan. Il grande inizio della squadra di Pioli (6 punti in due partite) ha tolto le luci della ribalta su Ibra e le ha accese su Olivier Giroud ma nessuno, a Milanello, si è dimenticato di Zlatan.

ANCORA AL CENTRO DEL MILAN – Ibra infatti è ancora estremamente fondamentale per tutti non solo sul piano motivazionale ma soprattutto dal punto di vista tecnico. I 17 goal dello scorso anno farebbero comodo ai rossoneri anche quest’anno e Ibra, c’è da scommetterci, cercherà anche di migliorare lo score. Risolti i problemi al ginocchio, l’ex United vuole riprendersi il Diavolo a suon di goal. Ibra is back.