Ibra, comunque Milan. Il futuro appare chiaro con il campo o senza come riporta questa mattina Gazzetta dello sport in merito al giocatore

Ibra, comunque Milan. Il futuro appare chiaro con il campo o senza come riporta questa mattina Gazzetta dello sport in merito al giocatore: “È pronto un futuro “totale” in rossonero. Ma niente sconti. La chiave con i bonus?

TOTALE- La rosea sottolinea l’importanza del giocatore non solo sul campo da gioco ma, come disse anche tra le righe Pioli in uno dei recenti post partita, è un giocatore che non è solo giocatore: “E comunque ormai il gigante di Malmoe interpreta più ruoli, sembra pronto insomma a ricoprire altri incarichi in prospettiva, non solo da giocatore. C’è anche questo nel suo progressivo cambio di atteggiamenti”.