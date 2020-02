I tifosi del Psg se la prendono con Thiago Silva: il Milan lo punta

Thiago Silva contestato, insieme a Mbappé e Neymar, dai tifosi del Paris Saint Germain. Il difensore lascerà Parigi a fine anno

A margine della partita di campionato vinta a fatica dal Psg contro il Bordeaux, gli ultrà del ‘Parco dei Principi’ hanno contestato i tre più importanti giocatori di Tuchel con uno striscione molto eloquente con su scritto: «Antoine Kombouaré, David Ginola e Raï avevano una mentalità vincente. Silva, Mbappé, Neymar, avete paura di vincere? Tirate fuori le palle».

Ai tifosi del Paris Saint-Germain non è andata evidentemente giù la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund di Haaland. Tra i giocatori contestati dai tifosi parigini ci sono Mbappé, Neymar e anche Thiago Silva, il più vicino a lasciare il Parco dei Principi in estate anche a causa del proprio contratto in scadenza. Come noto è il Milan la squadra attualmente in pole per accaparrarselo.