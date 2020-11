I dati di quando Ibrahimovic vinse la classifica cannoniere in Serie A

Zlatan Ibrahimovic guida momentaneamente la classifica cannonieri di Serie A con dieci reti. Ecco i due precedenti

Zlatan Ibrahimovic guida momentaneamente la classifica cannonieri di Serie A con dieci reti. Lo svedese si candida dunque a trionfare al termine della stagione nella speciale classifica dei bomber.

L’attaccante ha già avuto modo di trionfare in Serie A con la maglia dell’Inter e del Milan. Con i nerazzurri nel 2008/2009 mise a segno 25 reti vincendo anche lo scudetto. Stesso risultato personale nella stagione 2001/2012 quando Ibra realizzò 28 gol in Serie A e 35 complessivamente in stagione con la maglia del Milan.

Ora ci riprova per la terza volta all’età di 39 anni, sempre in maglia rossonera. Sarebbe un record assoluto per un giocatore della sua età nel campionato italiano.