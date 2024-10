Hummels, momento no per l’ex obiettivo del Milan! Le parole sul tedesco fanno riflettere

Hummels, momento no per il tedesco ex obiettivo di mercato del Milan: Juric, tecnico della Roma, lo boccia in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato così di Hummels, ex obiettivo del calciomercato Milan e finora mai sceso in campo con i giallorossi:

PAROLE – «Vale quello che ho già detto, sceglio in base a quello che vedo durante l’allenamento. Gioca chi mi dà più sicurezze, non guardo i curriculum. Si tratta di una scelta tecnica. Anche Hermoso sta trovando poco spazio, nonostante la sua esperienza all’Atletico Madrid. Ndicka può diventare un top player sul centro destra, domani avrà una prova molto difficile contro Kean».