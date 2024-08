Hummels Milan, il calciatore VICINO al trasferimento in SPAGNA: cosa MANCA per l’OK

Mats Hummesìls, obiettivo anche del Milan in questo mercato, potrebbe presto trasferirsi in Spagna. Ecco i dettagli dell’offerta

Sembra essere vicino al trasferimento in Spagna Mats Hummels. L’ex difensore di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, accostato anche al mercato Milan in questa sessione, ha in mano una proposta di contratto da parte della Real Sociedad.

Come scrive l’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il club spagnolo sarebbe in attesa di una risposta definitiva da parte del tedesco, a cui è stato proposto un accordo fino al 2025.