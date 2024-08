Hodzic Milan Futuro, affare DEFINITO col Bologna: FISSATE le visite mediche. Ecco quando

Hodzic Milan Futuro, affare DEFINITO col Bologna: FISSATE le visite mediche per il centrocampista classe 2005. Ecco quando

Il Milan Futuro non si ferma e mette a segno un nuovo colpo di mercato: è ormai tutto fatto per l’arrivo di Demirel Hodzic. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in rossonero dal Bologna e giocherà con la squadra di Daniele Bonera, anche se si allenerà assieme ai grandi.

Come fa sapere il giornalista Daniele Longo su X, le visite mediche dello svedese sono già programmate per domani mattina alle ore 08:00.