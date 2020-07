Highlights Sampdoria-Milan: le migliori azioni ed eventuali gol del match valevole la trentasettesima giornata di Serie A in diretta LIVE

Highlights Sampdoria-Milan: segui il live di Milan News 24 e guarda in diretta le migliori azioni del match di campionato in programma questa sera allo stadio “Ferraris” di Genova e valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020 a partire dalle ore 19:30.

29′ Ibra vicino al raddoppio: Theo serve una bella palla in mezzo all’area per lo svedese che a colpo sicuro calcia in porta. Falcone dice di no ancora una volta ai rossoneri

11′ Ancora Falcone a dire di no ai rossoneri: Calha in verticale per Rebic dopo il velo di Saelemaekers e il croato tira sul secondo palo. Il piede destro dell’estremo difensore doriano evita il raddoppio del Milan

Awesome pass from Çalhanoğlu, Alexis dummies and Rebić can’t score. Encouraging stuff. pic.twitter.com/d5gju2tUHO — Para (@Paracelsus) July 29, 2020

8′ Falcone dice di no a Theo Hernandez: lunga cavalcata per il terzino rossonero che dopo un dai e vai con Rebic e aver scartato un difensore doriano, calcio col destro trovando i guantoni di Falcone

Théo can’t convert with his weaker after the layoff. pic.twitter.com/ODeXQYPj1u — Para (@Paracelsus) July 29, 2020

4′ GOOOOAAAAAALLLL DI IBRAAAAA: Rebic scarta Bereszyński sulla fascia sinistra e dal fondo crossa in mezzo per Ibra che di testa incorna alle spalle di Falcone

Can’t even hate that is just a fantastic goal. The change of direction from Rebić and the header from eslatan cool as you like. Good start from Milan. pic.twitter.com/yPhAq9tmhA — Para (@Paracelsus) July 29, 2020

1’ iniziata la partita