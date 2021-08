Highlights e Goal Sampdoria Milan: le immagini del match – VIDEO

Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter gli highlights e goal della sfida di ieri sera contro la Sampdoria vinta dai rossoneri per 0-1 con una rete nei primi minuti di gioco di Brahim Diaz su assist di Davide Calabria.

Sit back and enjoy the highlights from #SampdoriaMilan brought to you by @Skrill ⚽

Riviviamo i momenti migliori della vittoria di ieri sera ⚽#SempreMilan pic.twitter.com/0H2V2mhxbO

— AC Milan (@acmilan) August 24, 2021