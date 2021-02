Hierro: «Rispetto per l’Atalanta, ma prima c’erano squadre più blasonate»

Hierro ha parlato dell’imminente incontro con l’Atalanta in Champions ricordando come anni fa gli avversari erano di altro spessore

Intervistato dai microfoni di AS.com, Fernando Hierro ha svelato le sue sensazioni per la gara di Champions League del Real Madrid con l’Atalanta, in programma mercoledì 24 febbraio:

«Con tutto il rispetto del mondo, l’Atalanta è una squadra meravigliosa che gioca un calcio offensivo, attacca in modo costante, ma nella nostra epoca erano ben altri i club italiani che dovevamo affrontare. La Juventus, l’Inter, il Milan… Negli anni 90 gli italiani comandavano in Europa. Erano squadroni. Vincevano più titoli. Erano nel loro periodo migliore. Dopo il primo decennio degli anni 2000 abbiamo rubato loro il posto, ma in quel momento erano terribili. Ti complicavano la vita in un modo o nell’altro. Per questo ora il Real Madrid deve avere fiducia nelle proprie possibilità».