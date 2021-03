Hernandez: «Vi racconto la mia parte più emotiva. Cosa mi fa bene e cosa mi fa male»

Hernandez, tra le tante cose raccontate a Sportweek c’è anche l’aspetto più emotivo sempre con il botta e risposta con Zoe

ARRABBIATURA POST SCONFITTA DERBY- T «Claro». Z «Quando fa il matto spensierato, ride e scherza, io so che è tutto ok. Se qualcosa non va, se qualcosa lo preoccupa si chiude, si allontana. Non mi parla, lui. affronta tutto da solo». T «Sì, non parlo troppo…Ma poi lei mi sorride e mi passa». Z «Prima però…Ma ci sta. Quando una persona ti dà anche la parte peggiore ,vuol dire che sei importante».

SULLA TRISTEZZA- T «Questa è difficile, vai tu». Z «Non avere la mia mamma Margherita che mi appoggia». T «Questo momento, il Covid che mi tiene lontano da mia mamma Laurence e da mio fratello, e che non ci permette di fare una vita normale».

SULLA FELICITÀ- Z «È stare bene nelle cose semplici, tutti i giorni, capire il valore delle persone che hai vicino. La felicità inizia da lì». T «Lamia famiglia che sta bene, stare bene con Zoe e fare bene al Milan».

SULL’ORGOGLIO- T «Vincere al Milan, questo mi fa sentire orgoglioso». Z«Lui che vince al Milan e i miei passi in avanti. Ho lavorato tanto, ho fatto la baby sitter, la cameriera, il meccanico (di moto), il dj, alle volte senza speranza ma senza mai perderla e oggi sto raggiungendo tutto quello che sognavo di fare, piano piano».