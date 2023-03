Crespo su Retegui: «Batistuta? Evitiamo questo»

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha parlato così di Mateo Retegui, attaccante del Tigre e della Nazionale Italiana

Ai microfoni di gazzetta.it, Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha parlato così di Mateo Retegui:

«Non avrebbe potuto cominciare meglio. Però mi sento di dire che deve fare ancora parecchia strada e la gente deve avere pazienza con lui. Si vede che arriva da un altro mondo, perché il calcio in Argentina è completamente diverso da quello italiano. Ha bisogno di conoscere prima di tutto i nuovi compagni: non bastano pochi giorni di ritiro per entrare completamente in sintonia con l’ambiente. Conosco Retegui e sostengo che l’Italia abbia fatto benissimo a convocarlo e a lanciarlo. Ora bisogna proteggerlo e non mettergli troppa pressione addosso. Direi di sì. Batistuta ha fatto tanto, tantissimo. Retegui ha appena cominciato. Vogliamo lasciargli il tempo di crescere?».