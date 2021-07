Hauge Rafael Leao, uno è di troppo: a Maldini la scelta del sacrificato

Hauge Rafael Leao, il futuro dipende da Maldini e dalle offerte: il portoghese il più vicino alla permanenza a Milanello

Jens Petter Hauge e Rafael Leao stanno vivendo un’estate particolare. Entrambi sudano a Milanello per cercare di convincere Pioli a contare su di loro, Maldini e Massara lavorano cercando di capire se sacrificare uno dei due sul mercato in uscita. Per le verità, la posizione più in bilico è quella del norvegese, valutato 12-13 milioni a fronte di un’offerta da 10 dell’Eintracht Francoforte. La cessione sembra ormai ad un passo.

RAFAEL LEAO VICINO ALLA PERMANENZA – Il portoghese invece sta ben impressionando nelle prime amichevoli e potrebbe partire solo di fronte ad un’offerta di trenta milioni di euro. Difficile ad oggi immaginarlo lontano da Milano.