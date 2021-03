Hauge, prestito o permanenza? Ecco il parere di Calhanoglu

Il trequartista rossonero Hakan Calhanoglu ha detto la sua sul compagno di squadra in rossonero Jens Petter Hauge

Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni del portale norvegese vg.no per parlare del compagno di squadra Jens Petter Hauge. Queste le sue dichiarazioni a riguardo al possibile trasferimento in prestito del compagno di squadra:

«È una domanda per il suo agente. Ma se me lo chiedi, gli dirò di restare e lottare per entrare nella squadra. Ha molta qualità e se lavora sodo e fa del suo meglio, può entrare a far parte della formazione titolare».