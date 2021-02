Hauge fuori dalla lista Uefa: nessun caso. Era d’accordo con Pioli

Hauge, nessun caso al Milan: l’attaccante norvegese era stato già allertato da Pioli nei giorni precedenti la scelta

Nessun caso Hauge in casa Milan dopo l’esclusione del giocatore norvegese dalla lista Uefa presentata dai rossoneri nei giorni scorsi. L’attaccante ex Bodo/Glimt non avrebbe ricevuto la sorpresa ma è stato prontamente avvertito giorni prima da Stefano Pioli.

Una scelta sofferta quella del tecnico rossonero ma che permetterà sicuramente ad Hauge di avere un po’ di spazio in più in campionato nelle settimane in cui la squadra giocherà le gare infrasettimanali in giro per l’Europa.